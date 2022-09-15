تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو أساسي مجددا.. وتواجد فاران أمام شيريف

يتواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد أمام شيريف تيراسبول في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على شيريف لملاقاته في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

وخسر يونايتد مباراته الأولى ضد ريال سوسيداد فيما فاز شيريف على أومونيا.