أحمد عيد بدلا من جهاد في معسكر المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

انضم أحمد عيد ظهير الزمالك إلى معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بدلا من محمود جهاد بسبب الإصابة.

وتعرض محمود جهاد للإصابة، وقدّم نادي فاركو تقريرا طبيا للجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي.

واستدعى محمود حرب مدير المنتخب، أحمد عيد لاعب الزمالك بناء على تعليمات ميكالي.

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وانتظم أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي ظهر اليوم الخميس.

ويخوض المنتخب الأولمبي معسكرا في الاسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد 2024.

ويعد هذا المعسكر هو الثاني للمنتخب الأولمبي مع ميكالي، بعد المعسكر الأول الذي كان في شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك ضمن الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر

الدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني

الوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع.

الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"

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