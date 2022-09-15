فحوصات طبية شاملة للاعبي الأهلي ‏

أجرى لاعبو الأهلي اليوم الخميس فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة.

وجاءت الفحوصات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي وفقا لتصريحات أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم للموقع الرسمي للنادي.

وأوضح أبو عبلة "الفحوصات اشتملت على إجراء الآشعة والتحاليل، وذلك ضمن خطوات يتم اتباعها في الملف الطبي داخل النادي".

وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم وفقا للمعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية.

وتسهم القياسات البدنية في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته اليوم على فترة واحدة "مسائية"، وذلك ضمن أجندة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسبق المران محاضرة من المدير الفني مع ‏اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد أتم ثلاث صفقات جديدة تدعيما للموسم المقبل.

وضم الأهلي شادي حسين وبرونو سافيو وأخيرا مصطفى سعد ميسي حتى الآن.