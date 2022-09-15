أفول كوكب التنس.. وداعًا روجير فيدرير

أعلن روجير فيدرير أسطورة رياضة التنس، عن اعتزاله منافسات ATP بشكلٍ نهائي.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ديفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وتوجه فيدرير بالشكر إلى أسرته وأصدقائه ومنافسيه ورعاته والجماهير على دعمه طوال مسيرته الهائلة.

وقال فيدرير في رسالته الوداعية:

"من بين كل الهبات التي أعطتني إياها رياضة التنس على مدار السنوات، فالأعظم دون شك كان الناس الذين قابلتهم في طريق: أصدقائي، منافسيني، وفوق ذلك الجماهير التي تعطي الحياة لهذه الرياضة. اليوم أود أن أشارككم أنباءً.

كما يعرف أغلبكم، السنوات الثلاث الماضية وضعت تحديات في وجهي من إصابات وصعوبات، عملت بجد للعودة للمستوى التنافسي، لكني أعرف كذلك حدود وقدرات جسدي، ورسالته لي مؤخرًا كانت واضحة. أبلغ 41 عامًا، لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عامًا، التنس كان كريمًا معي للغاية أكثر مما كنت أحلم، والآن يجب أن أعرف الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي.

كأس ليفر الأسبوع المقبل سيكون آخر ظهور لي في التنس الاحترافي. سألعب مزيدًا من التنس في المستقبل، ولكن ليس في بطولات جراند سلام أو في البطولات التابعة لـ ATP.

هذا قرار حلو ومر على حد سواء، لأني سأفتقد كل شيء قدّمته لي جولات ATP، ولكن في الوقت نفسه هناك الكثير لأحتفل به. أعتبر نفسي واحدًا من أكثر الأشخاص حظًا على وجه الأرض، وُهبت القدرة الخاصة على لعب التنس، ومارستها في مستوى لم أكن لأتخيله لفترة أطول بكثير مما كنت أعتقد.

أود أن أشكر زوجتي الرائعة ميركا تحديدًا التي عاشت كل دقيقة معي، كانت تساعدني في التسخين قبل النهائيات، شاهدت عددًا لا يُحصى من المباريات حتى أثناء حملها في الشهر الثامن، وتحمّلت جانبي الأحمق رفقة فريقي على مدار أكثر من 20 عامًا.

أود أن أشكر أيضًا أطفالي الأربعة الرائعين على دعمي، فرؤية عائلتي تدعمني من المدرجات هو شعور سأحفظه إلى الأبد.

كما أشكر وأعترف بفضل والديّ الرائعين، وشقيقتي العزيزة، فدونهم لم يكن لأي شيء أن يصير ممكنًا. وأشكر كل مدربيني السابقين الذين قادوني نحو الطريق الصحيح دومًا، لقد كنتم رائعين، وكذلك التنس السويسري الذي آمن بقدراتي منذ سن صغيرة وأعطاني بداية مثالية.

أشكر كذلك فريقي الرائع: إيفان، داني، رولاند، وخصوصًا سيف وبيير الذين أعطوني أفضل النصائح وكانوا حاضرين دائمًا لأجلي. كذلك توني الذي أدار أعمالي بشكل خلّاق لأكثر من 17 عامًا. أنتم جميعًا رائعون، لقد عشقت كل دقيقة من العمل معكم.

كما أشكر كل رعاتي الوفية الذين كانوا بمثابة شركائي، والمسؤولين عن التنظيم في بطولات ATP الذين استقبلونا دومًا بصورة رائعة وبكثير من الترحاب.

وأشكر منافسيني في الملعب، كنت محظوظًا بالشكل الكافي للعب العديد من المباريات الملحمية التي لن أنساها أبدًا. قاتلنا بعدالة وبكثير من الشغف والحدة، وحاولت دائمًا بأقصى ما لدي أن أحترم تاريخ اللعبة، أشعر بامتنان هائل، دفعنا بعضنا البعض، وأخذنا رياضة التنس سويًا إلى مستوى آخر.

وفوق كل ذلك، يجب أن أخصص شكرًا خاصًا لجماهير المذهلة، لن تدركوا أبدًا مدى القوة والإيمان التي اكتسبتها بفضلكم، الدخول إلى ملاعب ممتلئة كان مثيرًا وبمثابة شعور مُلهم. دونكم، لشعرت بالوحدة مع هذه النجاحات، لكنها في المقابل تحققت ممزوجةً بالمتعة والطاقة.

الأعوام الـ 24 الأخيرة في مسيرتي كانت مذهلة، أحيانًا أشعر أنها مرت في 24 ساعة، لكنها كانت أيضًا عميقة وسحرية للغاية وقد عشت حياة كاملة بالفعل. كنت محظوظًا للعب في أكثر من 40 دولة، ضحكت وبكيت، شعرت بالبهجة والألم، لكن فوق كل ذلك شعرت أنني حي لأقصى درجة.

على مدار رحلاتي، قابلت العديد من الناس الرائعين الذين سيظلون أصدقاءً لي للأبد، الذين أوجدوا وقتًا دومًا في جداولهم الممتلئة لمشاهدتي ألعب وتشجيعي في كل مكان بالعالم، شكرًا لكم.

عندما بدأ حبي لرياضة التنس، كنت جامعًا للكرات في مدينتي بازل، اعتدت مشاهدة اللاعبين وكأنهم خارجين، كانوا عمالقة بالنسبة لي وعندها بدأت أحلم. حلمي دفعني إلى العمل بشكل أقوى وبدأت في الإيمان بنفسي. وبعض النجاح أعطاني مزيدًا من الثقة وفتح أمامي الباب أمام رحلة رائعة حتى يومنا هذا.

ولذا، أود أن أشكركم جميعًا من عميق قلبي، أشكر كل شخص حول العالم ساعد في تحقيق أحلام جامع كرات سويسري صغير.

أخيرًا، إلى رياضة التنس: أحبك، ولن أتركك أبدًا.

روجر فيدرير."

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجائت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

ويمبلدون 2003 أستراليا 2004 ويمبلدون 2004 أمريكا 2004 ويمبلدون 2005 أمريكا 2005 أستراليا 2006 ويمبدلون 2006 أمريكا 2006 أستراليا 2007 ويمبدلون 2007 أمريكا 2007 أمريكا 2008 رولان جاروس 2009 ويمبدلون 2009 أستراليا 2010 ويمبدلون 2012 أستراليا 2017 ويمبدلون 2017 أستراليا 2018

كما خسر فيدرير 10 نهائيات أخرى في جراند سلام، آخرها ويمبلدون 2019.

وتوج فيدرير ببطولة المرحلة الختامية لـ ATP 6 مرات في مسيرته.

وحصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2012.

ويمتلك فيدرير العديد من الأرقام القياسية المسجلة في موسوعة جينيس، أبرزها كونه أول رجل يفوز بـ 100 مباراة في بطولات جراند سلام.

كما أنه الأكثر تتويجا ببطولة ويمبلدون، وهو أول رجل يصل إلى نهائي واحدة من البطولات الكبرى 10 مرات.

ويعتبر فيدرير أكبر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي، وهو الأكثر فوزًا بمباريات في بطولات جراند سلام على التاريخ.

وحصد فيدرير خلال مسيرته جوائز مجموعها 130 مليون و594 ألفًا و339 دولار أمريكي.

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.