الصفقة الثالثة.. الأهلي يضم مصطفى سعد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 16:34

كتب : حسام نور الدين

مصطفى سعد ميسي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم مصطفى سعد جناح سيراميكا كليوباترا إلى صفوفه بشكل رسمي.

ويعتبر مصطفى سعد ثالث صفقات الأهلي للموسم المقبل.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع مصطفى ميسي لمدة خمسة مواسم مقبلة.

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وانضم مصطفى سعد لصفوف المنتخب الأولمبي في المعسكر الذي يقام في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان شادي حسين مهاجم سيراميكا انضم رسميا لصفوف الأهلي قبل عدة أيام.

وبذلك ضم الأهلي الثلاثي مصطفى سعد وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا والبرازيلي برونو سافيو.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم ثلاثي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد ياسر ريان.

الأهلي مصطفى سعد ميسي سيراميكا كليوباترا
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