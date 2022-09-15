قائمة إنجلترا – عودة دين هندرسون وداير وظهور توني.. وغياب سانشو وراشفورد

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية بالتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت القائمة عودة إيريك داير قلب دفاع توتنام هوتسبير بعد غياب طويل، إذ ترجع مباراته الدولية الأخيرة إلى نوفمبر 2020.

كما دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار لـ نوتنجهام فورست، لتعويض غياب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون المصاب، إذ لم ينضم منذ دخوله قائمة يورو 2020 الصيف الماضي.

وظهر بن تشيلويل ظهير تشيلسي مجددًا بعد ابتعاده منذ نوفمبر 2021، وعاد ترينت أليكساندر أرنولد ولوك شاو بعد غيابهما عن القائمة السابقة.

ويغيب جوردان هندرسون قائد ليفربول للإصابة، حاله حال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

فيما سقط من القائمة جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، وبن وايت مدافع أرسنال.

وانضم لأول مرة إيفان توني مهاجم برينتفورد المتألق الذي سجل 5 أهداف في 6 جولات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما تواجد كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي رغم مشاركته في 13 دقيقة رسمية فقط هذا الموسم.

وتحل إنجلترا ضيفة على إيطاليا في سان سيرو يوم 23 سبتمبر، ثم تستقبل ألمانيا في ويمبلي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتتواجد إنجلترا في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

Gareth Southgate has named a 28-man squad for our #ThreeLions' upcoming games against Italy and Germany: — England (@England) September 15, 2022

قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (نوتنجام فورتس) – نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) آرون رامسديل (أرسنال)

الدفاع: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) – إيريك داير (توتنام هوتسبير) – كونور كوادي (إيفرتون) – مارك جويهي (كريستال بالاس) – كييران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – كايل ووكر (مانشستر سيتي) – ريز جيمس (تشيلسي) – لوك شو (مانشستر يونايتد) – بن تشيلويل (تشيلسي)

الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند الألماني) – كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) – ديكلان رايس (وست هام يونايتد) – ميسون ماونت (تشيلسي) – جيمس وارد براوس (ساوثامبتون)

الهجوم: هاري كين (توتنام هوتسبير) – رحيم سترلينج (تشيلسي) – بوكايو ساكا (أرسنال) – جاك جريليش (مانشستر سيتي) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – تامي أبراهام (روما) – جارود بوين (وست هام يونايتد) – إيفان توني (برينتفورد)