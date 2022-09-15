مغربي جديد.. بيراميدز يعلن ثاني صفقاته بضم الشيبي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز ضم محمد الشيبي لاعب الجيش الملكي المغربي ضمن تدعيمات صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويعتبر الشيبي والذي يشغل مركز الظهير الأيمن ثاني اللاعبين المغاربة في صفوف بيراميدز بعد وليد الكرتي الذي انضم الموسم الماضي من الوداد.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب المغربي قد أتم اتفاقه مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.

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ويأتي الشيبي كثاني صفقات بيراميدز تدعيما للموسم الجديد بعد ضم كريم حافظ.

وتعتبر تلك الخطوة هي أول تجربة احترافية لـ محمد الشيبي -29 عاما- إذ خاض أكثر من تجربة ولكن جميعهم في الدوري المغربي.

وسبق للشيبي اللعب لأندية الرجاء وقنيطري واتحاد طنجة والمغرب التطواني والكوكب المراكشي.

ولعب الشيبي ظهير أيمن الجيش الملكي في 183 مباراة بالدوري المغربي طوال مسيرته ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 26 آخرين.

ويبلغ محمد الشيبي من العمر 29 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

ولعب الشيبي مع الجيش الملكي الموسم الماضي 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك من قبل مع منتخب المغرب في 5 مباريات دولية، وكان ضمن قائمة المغرب في كأس العرب في قطر.

وحقق بيراميدز المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

ويستعد بيراميدز خلال الأيام المقبلة لخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز الجيش الملكي محمد الشيبي
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