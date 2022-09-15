قائمة البرتغال – حضور رونالدو وعودة فيليكس.. وغياب سانشيس وجيديش وموتينيو

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة حضور القائد والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو رغم عدم مشاركته أساسيًا مع مانشستر يونايتد مؤخرًا.

كما يعود جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد بعد غيابه في التوقف الدولي الماضي للإصابة، حاله حال جوزيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون واندررز.

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ويظهر روبن دياش قلب دفاع مانشستر سيتي لأول مرة منذ نوفمبر 2021، والأمر نفسه ينطبق على جواو ماريو لاعب وسط بنفيكا.

وشهدت القائمة عدة غيابات مهمة، على رأسها ريناتو سانشيس لاعب وسط باريس سان جيرمان، وجونسالو جيديش وجواو موتينيو ثنائي ولفرهامبتون، وروي سيلفا حارس مرمى ريال بيتيس، وأندري سيلفا مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

وتحل البرتغال ضيفة على جمهورية التشيك يوم 24 سبتمبر في براغ، ثم تستقبل إسبانيا يوم 27 سبتمبر في براجا.

وتتواجد البرتغال في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – جوزيه سا (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي)

الدفاع: بيبي (بورتو) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – تياجو دجالو (ليل الفرنسي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – روبن نيفيش (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – ماتيوس نونيس (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – فيتينا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – جواو ماريو (بنفكيا) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني) – رافاييل لياو (ميلان الإيطالي) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – ريكاردو هورتا (براجا) – رافا سيلفا (بنفيكا)

البرتغال كريستيانو رونالدو
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