قائمة ألمانيا – عودة تير شتيجن وحضور روديجير.. وغياب أديمي وتاه أمام إنجلترا

أعلن هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية بالتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت القائمة عودة مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الذي غاب عن التوقف الدولي الماضي للراحة.

كما يظهر مجددًا روبن جوسينس ظهير إنتر ميلان، وماتياس جينتر مدافع فرايبورج.

فيما يغيب كيفن فولاند مهاجم موناكو، وكريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند، وجوناثان تاه قلب دفاع باير ليفركوزن.

ويتواجد دون مفاجآت أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، وإلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، وكاي هافيرتز لاعب تشيلسي.

وضم فليك 7 لاعبين من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، على رأسهم القائد مانويل نوير.

وتستقبل ألمانيا نظيرتها المجر يوم 23 سبتمبر في مدينة لايبزج، ثم ترتحل لمواجهة إنجلترا في ويمبلي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتتواجد ألمانيا في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

🇩🇪 Hansi Flick's Germany squad for our upcoming Nations League games vs. Hungary and England 📋#GERHUN #ENGGER pic.twitter.com/XM6VaP9Lbq — Germany (@DFB_Team_EN) September 15, 2022

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني) – كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: أنطونيو روديجير (ريال مدريد الإسباني) – نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند) – ماتياس جينتر (فرايبورج) – نيكو شلوتيربيج (بوروسيا دورتموند) – أرميل بيلا كوتشاب (ساوثامبتون الإنجليزي) – روبن جوسينس (إنتر ميلان الإيطالي) – ثيلو كيرير (وست هام يونايتد الإنجليزي) – ديفيد راوم (لايبزج)

الوسط: يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) – سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) – يوليان براندت (بوروسيا دورتموند) – توماس مولر (بايرن ميونيخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – كاي هافيرتز (تشيلسي الإنجليزي) – لوروا ساني (بايرن ميونيخ)

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزج) - لوكاس نميتشا (فولفسبورج)