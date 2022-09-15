سبورت: ليفربول قرر إعادة أرتور ميلو إلى يوفنتوس في يناير

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

أرتور ميلو

استقر يورجن كلوب مدرب ليفربول على إعادة لاعبه الجديد أرتور ميلو إلى يوفنتوس في يناير المقبل.

وانضم ميلو إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن ميلو قد يبدأ طريق العودة إلى يوفنتوس في يناير المقبل.

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وكشفت سبورت عن عمل ليفربول على إنهاء إعارة ميلو وإعادته إلى يوفنتوس بعد 15 يوما من التعاقد معه.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط البرازيلي لم يقنع يورجن كلوب وأن ليفربول قرر إعادة ميلو ليوفنتوس في يناير المقبل.

وشارك ميلو (26 عاما) مع ليفربول في مباراة واحدة، إذ لعب 13 دقيقة في خسارة الحمر أمام نابولي بنتيجة 4-1 بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت بعض التقاري قد أشارت إلى تعاقد ليفربول مع ميلو على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 4 مليون يورو مع أحقية شراء مقابل 37.5 مليون يورو.

وبدأ البرازيلي البالغ 26 عاما مسيرته مع جريميو البرازيلي ومنه انتقل لبرشلونة في يناير 2018.

وبقميص البلاوجرانا توج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني وسجل 6 أهداف في 72 مباراة.

وانضم أرتور ليوفنتوس وخاض موسمين سجل خلالها 63 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ليفربول أرتور ميلو يورجن كلوب
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