مصدر مقرب من محمود علاء لـ في الجول: عرض شباب الأهلي دبي في الطريق إلى الزمالك

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 13:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

يحظى محمود علاء لاعب الزمالك باهتمام أحد كبار أندية الدوري الإماراتي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن شباب الأهلي دبي الإماراتي أبدى اهتمامه بضم علاء.

وأوضح المصدر أن شباب الأهلي دبي بصدد إرسال عرض رسمي إلى الزمالك خلال ساعات.

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ويسعى شباب الأهلي دبي لضم علاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

يتزامن ذلك مع اقتراب الزمالك من ضم مصطفى الزناري قلب دفاع طلائع الجيش.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن توصل الزمالك لاتفاق مع طلائع الجيش لضم الزناري.

ومع وجود محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد "ماتيب" في مركز قلب الدفاع، يبحث علاء عن الرحيل عن القلعة البيضاء بحثًا عن فرصة المشاركة.

ويشرف البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لـ موناكو، على تدريب شباب الأهلي دبي.

واحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي.

وبدأ شباب الأهلي دبي الموسم الحالي بفوز وهزيمة، ليحتل المجلس السابع في الدوري الإماراتي بعد مرور جولتين.

علاء (31 عامًا) انضم إلى الزمالك عام 2017 قادمًا من وادي دجلة.

وخاض علاء مع الزمالك 175 مباراة، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 3 أهداف.

واكتفى علاء بالظهور في 25 مباراة بالموسم الماضي بعد أن فقد مكانه الأساسي في صفوف الزمالك.

وحصد علاء الدوري المصري مرتين مع الزمالك، وكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري مرة، وكأس الكونفدرالية مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا في مناسبة.

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