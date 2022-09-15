ديل بيرو: يوفنتوس يعاني من هذه المشاكل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

يوفينتوس ديل بيرو

كشف أليساندرو ديل بيرو نجم المنتخب الإيطالي ويوفنتوس السابق عن المشاكل التي يعاني منها ناديه.

وخسر يوفنتوس من بنفيكا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يخسر يوفنتوس في أول جولتين من دور المجموعات بدوري الأبطال بتاريخه.

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وقال ديل بيرو عبر سكاي سبورت إيطاليا: "الفريق تأثر بدون شك بالإصابات وسنرى يوفنتوس مختلفا بعدما تكتمل صفوفه ولكن هناك مشاكل حقيقة يعاني منها".

وأوضح "المشاكل الحقيقة التي يعاني منها يوفنتوس تتعلق بخلق الفرص التهديفية والعامل البدني خاصة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "بنفيكا حافظ على هويته ووحدته. إنه فريق يعرف ما يجب عليه القيام به ويوفنتوس مطالب بحل مشاكله".

وواصل يوفنتوس تعثره بعدم حصد أي نقطة في المجموعة عقب جولتين، بينما يتقاسم بنفيكا وباريس سان جيرمان الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما.

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