باسم مرسي: رفضت عروضا من الدوريين الإنجليزي والإيطالي.. وسبب حزن جماهير الأهلي مني

كشف باسم مرسي عن تلقيه عروضا من الدوريين الإنجليزي والإيطالي خلال فترته في الزمالك ولكنه فضل الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وشدد باسم على احترامه وتقديره للنادي الأهلي، وأن سبب حزن جماهير النادي منه هو تسجيله الأهداف في مرماهم مع أي فريق يلعب له.

وقال باسم مرسي عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا من رحلت عن الزمالك، بسبب رغبتي في الاحتراف مع تعرضي لأكثر من إصابة، طلبت الرحيل ووافق مجلس الإدارة وقتها وشعرت أنني أخطأت وقتها".

وكشف باسم "تلقيت عروضا من الدوري الإنجليزي والإيطالي خلال فترتي في الزمالك ولكن وقتها رفضت".

وأوضح "كانت رغبتي الاستمرار مع النادي لكن في الفترة الأخيرة طلبت الرحيل من أجل الاحتراف".

وشدد باسم مرسي "احترم النادي الأهلي كثيرا وأتمنى له التوفيق".

وتابع "المشكلة أنه عندما ألعب لأي فريق أسجل في الأهلي وهو ما يحزن جماهيرهم مني".

وأضاف "أحب نادي الزمالك جدا ولكن خلال مواجهتهم ألعب وأسعى للتسجيل مثلما هو الحال في أي مباراة أخرى".

وواصل باسم "كنت هداف الدوري وعمري 23 عاما، الآن يصل اللاعب إلى 25 سنة ويقال أنه ناشيء".

واختتم باسم مرسي تصريحاته "أتمنى أن أرى صالح جمعة في الزمالك أكثر من انتقال عبد الله السعيد أو رمضان صبحي، صالح موهبة غير طبيعية".

وكان باسم مرسي قد أتم انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي تدعيما لصفوف الدراويش في الموسم الجديد.