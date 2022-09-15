عودة بعد غياب؟ ماركا: سيرخيو راموس متواجد في قائمة إسبانيا المبدئية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إسبانيا

يعود سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان لطرق أبواب منتخب إسبانيا بعد غياب استمر لعام ونصف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لـ "لاروخا"، قد وضع اسم راموس ضمن قائمته الأولية.

ويُنتظَر أن يعلن لويس إنريكي عن القائمة النهائية لتوقف سبتمبر الجاري غدًا الجمعة، وحضور راموس ليس مستبعدًا بحسب ماركا.

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وخاض راموس مباراته الدولية الأخيرة أمام كوسوفو في 31 مارس 2021، وابتعد من وقتها.

وتعرض راموس لسلسلة من الإصابات خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من مسيرته مع ريال مدريد، بالإضافة إلى موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ليغيب عن المشهد الدولي تمامًا.

وأثار استبعاد راموس من قائمة يورو 2020 الصيف الماضي صدمة للبعض، إذ كان راموس لا يعاني من إصابة وقتها، لكنه لويس إنريكي اعتبره غير لائق بدنيًا.

وتخوض إسبانيا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، الأولى أمام سويسرا في مدينة سرقسطة، والأخرى أمام البرتغال في مدينة براجا.

وخاض راموس 10 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، منها 9 كأساسي.

وقد يستفيد راموس من غياب أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي للإصابة، كما لم يخض إنييجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو إلا مباراة واحدة هذا الموسم مع فريقه بعد أن ابتعد للإصابة خلال فترة الإعداد.

ويمتلك راموس 180 مباراة دولية مع إسبانيا أولها عام 2005، وحال عودته للمنتخب سيكون قائدًا على حساب سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة.

ويدخل راموس في منافسة مع إيريك جارسيا مدافع برشلونة، ودييجو يورينتي مدافع ليدز يونايتد، وبابو توريس مدافع فياريال.

وحاول راموس تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية، لكن ابتعاده لعام ونصف جعله يتراجع للمركز السابع بفارق 16 مباراة عن الكويتي بدر المطوع.

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