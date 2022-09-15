هذا لا يحدث كل يوم.. بلال مظهر عبد الرحمن يسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

بلال مظهر

سجل بلال مظهر عبد الرحمن 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وقاد المهاجم المصري الشباب باناثينايكوس اليوناني للفوز على سلافيا صوفيا البلغاري بنتيجة 8-0.

وافتتح بلال مظهر أهداف المباراة عند الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقية 30.

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وسجل لياندرو فروكو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 45 والأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل بلال مظهر 3 أهداف متتالية في الدقائق (49 و58 و66).

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واختتم أثاناسيوس دابيزاس أهداف المباراة وسجل الهدف الثامن عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

صاحب الـ18 عاما بدا مسيرته في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب حتى يناير 2020.

ويلعب نجل مهاجم منتخب مصر وموناكو السابق مظهر عبد الرحمن، في صفوف باناثينايكوس منذ يناير 2020.

أمنية منتخب مصر

بلال مظهر عبد الرحمن أعرب عن امنيته في وقت سابق تمثيل منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة.

وتحدث بلال عبر "أون تايم سبورتس 1" وقال: "أنا هنا في اليونان منذ ثلاث سنوات منذ سن الـ15".

وأضاف"لدي الجنسية الفرنسية والمصرية ولعبت في منتخب الناشئين والشباب في مصر تحت قيادة محمود جابر وأتمنى تمثيل المنتخب الأول هذا حلمي منذ الصغر".

وبسؤاله هل تواصل الاتحاد الفرنسي معه أجاب "نعم حدث وقت تفشي فيروس كورونا، وفي مصر حتى الآن لم يتواصل معي أحد".

وتابع "أتمنى تكرار تجربة عمر مرموش وأنضم لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن مثله الأعلى وطموحه قال: "محمد صلاح بالطبع مثلي الأعلى لقد جعل كل الأندية الأوروبية تهتم باللاعب المصري، كما أنني أريد اللعب في أكبر الأندية الأوروبية وبالتحديد في الدوري الإنجليزي".

وعن هل تواصل معه الأهلي والزمالك قال: "حدث تواصل حينما كنت في مصر ولكنني فضلت الاحتراف وأريد البقاء في الخارج".

أما عن إطلاق لقب إيرلينج هالاند الجديد عليه قال: "لا أشغل بالي بهذا الأمر وأجتهد في الملعب فقط".

بلال مظهر عبد الرحمن باناثينايكوس
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