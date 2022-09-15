مصدر من فيوتشر لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم عمر السعيد

يقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق من الانضمام إلى نادي فيوتشر في صفقة انتقال حر.

عمر السعيد النادي : لاعب حر فيوتشر الزمالك

وانتهى تعاقد عمر السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، وتم إبلاغ اللاعب بخروجه من حسابات الجهاز الفني وعدم نية عرض التجديد.

وقال مصدر من نادي فيوتشر لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق من أجل ضم عمر السعيد".

وأضاف المصدر "عرض النادي ضم مهاجم الزمالك بعد انتهاء تعاقده وتوصل الطرفان إلى اتفاق".

وتابع "الاتفاق بين الطرفين على عقد لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن يوقع عمر السعيد على عقود انضمامه إلى فيوتشر في الساعات المقبلة قبل أن يتم الإعلان الرسمي".

ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.

وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.

وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.