كرة يد - الجمعة انطلاق دوري المحترفين.. وغياب الزمالك للمشاركة العربية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

درع دوري المحترفين لـ كرة اليد رجال

ينطلق غدا الجمعة دوري المحترفين لرجال كرة اليد، ويغيب الزمالك حامل اللقب بسبب مشاركته في البطولة العربية للأندية.

ويستضيف الأهلي فريق المعادي في الرابعة عصرا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقام غدا ثماني مباريات في الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين.

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وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

طلائع الجيش × هيليوبوليس

هليوليدو × القناة

الشمس × البنك الأهلي

العبور × جزيرة الورد

سبورتنج × الطيران

دلفي × الزهور

الأولمبي × الجزيرة

الأهلي × المعادي

بينما تنطلق منافسات الجولة الثانية بعد غدا السبت بسبع مباريات.

كرة يد دوري المحترفين الدوري المصري
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