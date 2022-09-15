الكشف عن الجهاز المعاون لـ بابافاسيليو في غزل المحلة.. محلل أداء أجنبي وناصر فاروق

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 11:14

كتب : رضا السنباطي

نيكوديموس بابافاسيليو - مدرب وادي دجلة - دجلة

كشف نادي غزل المحلة عن معاوني، نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق.

وأعلن غزل المحلة أمس الأربعاء تعين بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق خلفا لـ مصطفى عبده المدرب السابق.

ويشمل تشكيل الجهاز الفني والإداري، عنصرا أجنبيا وهو نيكولاس جارسيا محلل الأداء.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

- بابافاسيليو (المدير الفني)

- نيكولاس جارسيا (مدرب ومحلل أداء)

- عبد الباقي جمال (مدرب عام)

- عمر إسلام (مدرب مساعد)

- ناصر فاروق (مدرب حراس المرمى)

- أحمد حسين (أخصائي التأهيل)

- محمد الجميل (مدير إداري)

- محمد عادل (إداري)

- السيد الجمال (إداري)

- خالد الجميزي (طبيب الفريق)

- رضا زين (مدلك)

- ماهر عمارة (مدلك)

بابافاسيليو سبق له تدريب وادي دجلة من فبراير 2020 إلى يناير 2021.

وحقق وقتها ابن الـ52 عاما ستة انتصارات وتسعة تعادلات وتلقى عشرة هزائم.

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