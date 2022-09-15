موعد مباريات الخميس 15 سبتمبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الأوروبي

تُلعب الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات الدوري الأوروبي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون سبور أمام ريد ستار بلجراد في السابعة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما مصطفى محمد فيحل فريقه نانت الفرنسي، ضيفا على كارباج اغدام وتقام المباراة في السابعة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف نادي شيريف منافسه مانشستر يونايتد في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل هلسنكي ضيفا على روما في التاسعة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف فرايبورج منافسه أولمبياكوس في تمام الساعة السابعة إلا ربع ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 (ENGLISH).

أما ريال بيتيس فيحل ضيفا على فريق لودوجوريتس رازجراد في التاسعة مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3 (ENGLISH).

الدوري السعودي

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، إذ يلعب الثنائي الدولي المصري، طارق حامد وأحمد حجازي مباراة ههامة رفقة اتحاد جدة ضد الخليج.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه الخليج في تمام الساعة الثامنة مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة (SSC 1).

ويحل الباطن ضيفا على النصر في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة، ويذاع اللقاء عبر قناة (SSC 1).

دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق منافسات الجولة الثانية دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

ويحل بارتيزان ضيفا على نيس في التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 2 اكسترا.

بينما يستضيف سيلكابورج منافسه وست هام في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

كرة يد

ويلعب الثنائي الدولي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع ضمن فيزبريم تيليكوم المجري وأمامه مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان.

ويلعب فيزبريم تيليكوم ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة السابعة إلا ربع.