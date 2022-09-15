"حقق حلم الطفولة".. الإسماعيلي يعلن ضم محمود الشبراوي

أعلن الإسماعيلي عن تعاقده مع محمود الشبراوي قادمًا من الجونة في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع الشبراوي على عقد يربطه بـ الإسماعيلي حتى صيف 2026، أي لمدة 4 مواسم.

واجتاز الشبراوي الفحص الطبي بنجاح، ووقّع على عقود انتقاله إلى الدراويش بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من نادي الجونة.

وذكر الإسماعيلي أن "الشبراوي حقق حلمه منذ الصغر بتمثيل الإسماعيلي، إذ أنه أحد أبناء الإسماعيلية".

وبدأ الشبراوي مسيرته في نادي القناة، وانتقل إلى الجونة في عام 2017.

وخاض الشبراوي مع الجونة 74 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.

ويجيد الشبراوي اللعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر.

وبات الشبراوي سابع صفقة صيفية للإسماعيلي بعد الثلاثي التونسي: حمدي النقاز، ونور الزمان الزموري، وفراس شواط، والإيفواري عبد القادر كوليبالي، والغاني ياو أنور، وباسم مرسي قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

ولم يعلن الإسماعيلي حتى اللحظة عن هوية مديره الفني الذي يؤكد يحيى الكومي رئيس النادي أنه سيكون أجنبيًا.