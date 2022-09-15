مصدر من كاف لـ في الجول: مد القيد حتى 23 سبتمبر.. ورفض مقترح نهاية الشهر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 00:47

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على مد القيد للأندية حتى 23 سبتمبر.

ورفضت لجنة المسابقات مقترح مد القيد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وكان من المفترض أن ينتهي قيد لاعبي الأندية في القائمة الإفريقية اليوم الخميس 15 من شهر سبتمبر الجاري.

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "استقرت لجنة المسابقات على مد القيد الإفريقي حتى 23 سبتمبر".

وأضاف "كان هناك مقترح بمد القيد حتى 30 سبتمبر من الشهر الجاري ولكن تم الاستقرار في النهاية على مد القيد حتى يوم 23".

وتابع "سيتم مخاطبة الأندية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته "بذلك يحق للأندية قيد لاعبيها حتى يوم 23 وقبل انطلاق منافسات دور الـ32 من مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكانت منافسات الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية الأسبوع الماضي.

وتقام مباريات الإياب في الدور التمهيدي مع بداية الأسبوع المقبل.

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