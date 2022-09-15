أليجري: من الصعب شرح كرة القدم.. ولست قلقا مثل بونوتشي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس

لا يستطيع ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس انتقاد أداء لاعبيه ولا يشعر بالقلق مثل قائد فريقه ليونادر بونوتشي.

وخسر يوفنتوس من بنفيكا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يخسر يوفنتوس في أول جولتين من دور المجموعات بدوري الأبطال بتاريخه.

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وقال أليجري عبر شبكة "سكاي" إيطاليا عقب اللقاء: "من الصعب شرح كرة القدم، كل ما أستطيع قوله إنه بعد التأخر بنتيجة 2-1 المباراة انتهت، وخاطرنا بأن تصبح النتيجة 3-1 أو 4-1".

وتابع "كان هناك فرصة للعودة، لكن الأداء لم يكن ليتحسن، لا يوجد نقطة للشرح أو الحديث الآن، علينا فقط العمل بقوة".

وواصل "قلت للفريق إن تلك اللحظات تحدث في كرة القدم، علينا أن نتحد كفريق مع تحمل المسؤولية، لدينا مباراة مهمة ضد مونزا في الدوري الإيطالي وبعد ذلك سنفكر في أوروبا، الأمر حاليا معقد لكننا لم نفقد كل شيء".

وأردف "لا أستطيع أن انتقد الفريق على كل شيء، أتفهم الحالة النفسية للفريق، نمر ببعض اللحظات الصعبة، لكن تلقي هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ضربة قوية لمعنوياتنا".

وأكمل "لم أخسر من قبل مباراتين في دور المجموعات من دوري الأبطال، وهذا يحدث لأول مرة لي".

وأتم تعليقا على تصريحات القائد ليوناردو بونوتشي بشأن القلق قائلا: "لا شيء يثير القلق علينا فقط التركيز والعمل".

وواصل يوفنتوس تعثره بعدم حصد أي نقطة في المجموعة عقب جولتين، بينما يتقاسم بنفيكا وباريس سان جيرمان الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما.

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