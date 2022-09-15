كرة يد - الزمالك يعلن التعاقد مع باركر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

جيمس باركر - يد الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأرجنتيني جيمس باركر كمحترف لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وكان قد تعثر مشاركة باركر في السوبر المصري أمام الأهلي بسبب عدم وصول البطاقة الدولية.

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري بعد التغلب على كل من سبورتنج والأهلي.

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وأتم نادي الزمالك الصفقة بعد دفع القيمة المالية لصالح ناديه الإسباني.

ويبدأ باركر مشواره مع الزمالك بخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية الترجي التونسي والكويت الكويتي ومولودية الجزائر.

ويمثل الزمالك مصر في البطولة ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية.

أما منافسات دوري أبطال إفريقيا فتقام في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

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