بونوتشي: أنا قلق.. ومن حق الجماهير أن تسخر منا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

بونوتشي

أعلن ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس تحمله المسؤولية خاصة أن الفريق "يفقد طريقه في المباريات".

وخسر يوفنتوس من بنفيكا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يخسر يوفنتوس في أول جولتين من دور المجموعات بدوري الأبطال بتاريخه.

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وقال بونوتشي عبر أمازون برايم عقب اللقاء: "من حق الجماهير أن تسخر منا، لا يوجد الكثير من أجل أن نتناقش فيه".

وأضاف "خسرنا مباراة لم يكن يجب علينا خسارتها، من العدل أن يطلقوا الصافرات علينا، أنا القائد وأتحمل المسؤولية، نحن نمر بفترة نعاني خلالها في فعل كل شيء".

وواصل "أنا قلق، لا يوجد شيء لنفيه، للأسف نفقد طريقنا خلال المباريات، لا أعرف كيف يحدث هذا لكنه هو أكثر ما يقلقني كثيرا".

وأردف "نعاني من أجل الاستمرارية في المباراة، علينا أن نسكت ونواصل العمل، علينا تغيير الموقف، لدينا العديد من اللاعبين الغائبين في هذه اللحظة، لذلك نفس اللاعبين يلعبون ويصابون بالإرهاق".

وواصل يوفنتوس تعثره بعدم حصد أي نقطة في المجموعة عقب جولتين، بينما يتقاسم بنفيكا وباريس سان جيرمان الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما.

يوفنتوس ليوناردو بونوتشي دوري أبطال أوروبا
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