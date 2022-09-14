خبر في الجول – الاتحاد يرفض التفريط في مروان عطية.. واللاعب يضغط

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:46

كتب : حامد وجدي

مروان عطية - الاتحاد السكندري

يضغط مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري على فريقه للموافقة على انتقاله إلى نادي الزمالك.

مروان عطية

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري يرفض تماما فكرة التفريط في مروان عطية رغم رغبة الزمالك في ضم اللاعب.

من جهة أخرى، يحاول مروان عطية الضغط على النادي أملا في موافقتهم على انتقاله.

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مروان عطية من ناشئين الاتحاد السكندري، ويلعب مع الفريق الأول منذ موسم 2019/2020.

صاحب الـ24 عاما شارك في 33 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم ثلاثة أهداف.

ودعم الاتحاد السكندري صفوفه استعدادا للموسم الجديد بضم ناصر ناصر من الجونة والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق وأحمد عيد من الأولمبي.

ويتولى زوران مانولوفيتش قيادة الاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري (شباب بلوزداد) والدوري الأنجولي (رفقة كابوسكورب إس سي وبريميرو دي اوجوستو) مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

الاتحاد السكندري مروان عطية
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