مرتضى: أمير يكمل الآن التعاقد مع جناح ولاعب وسط.. وهذا موقف أحمد أيمن منصور
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:45
كتب : FilGoal
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن جديد ناديه في ملف الصفقات استعدادا للموسم الجديد.
وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أمير مرتضى الآن يكمل التعاقد مع جناح ولاعب وسط".
وأضاف "كنا قد أتممنا إجراءات ضم أحمد أيمن منصور، لكن اللاعب لديه تجنيد وهذا أمر لا يمكننا الاعتراض عليه".
وأكمل "لكننا نحاول حاليا حل المشكلة والحصول على اللاعب".
وأردف "أمير مرتضى سيعلن عن الصفقات بشكل متتالي وأتممنا 3 صفقات جديدة".
وأتم تصريحاته "جددنا تعاقد زيزو واستعدنا محمد صبحي، وتعاقدنا مع زكريا الوردي وإبراهيما نداي، ويتبقى 3 صفقات جديدة ونحاول إتمام التعاقد مع ثنائي آخر، وبذلك يصبح صفقات الزمالك الجدد 9 صفقات".
نرشح لكم
إنبي لـ في الجول: الأهلي قريب من ضم شلبي.. ومصير جاد خلال 24 ساعة خبر في الجول – الاتحاد يرفض التفريط في مروان عطية.. واللاعب يضغط خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحدد سعر بيع هشام صلاح بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة رسالة شكري الوداعية لجماهير الأهلي "على أمل لقاء قريب" في الجول يكشف هوية المعد البدني الجديد لمنتخب مصر.. "مدرب بطل أوليمبي" الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إصابة دونجا خلال المران.. وفحص طبي بالمستشفى