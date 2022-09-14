مرتضى: أمير يكمل الآن التعاقد مع جناح ولاعب وسط.. وهذا موقف أحمد أيمن منصور

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن جديد ناديه في ملف الصفقات استعدادا للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أمير مرتضى الآن يكمل التعاقد مع جناح ولاعب وسط".

وأضاف "كنا قد أتممنا إجراءات ضم أحمد أيمن منصور، لكن اللاعب لديه تجنيد وهذا أمر لا يمكننا الاعتراض عليه".

وأكمل "لكننا نحاول حاليا حل المشكلة والحصول على اللاعب".

وأردف "أمير مرتضى سيعلن عن الصفقات بشكل متتالي وأتممنا 3 صفقات جديدة".

وأتم تصريحاته "جددنا تعاقد زيزو واستعدنا محمد صبحي، وتعاقدنا مع زكريا الوردي وإبراهيما نداي، ويتبقى 3 صفقات جديدة ونحاول إتمام التعاقد مع ثنائي آخر، وبذلك يصبح صفقات الزمالك الجدد 9 صفقات".