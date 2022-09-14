مرتضى: أمير يكمل الآن التعاقد مع جناح ولاعب وسط.. وهذا موقف أحمد أيمن منصور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن جديد ناديه في ملف الصفقات استعدادا للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أمير مرتضى الآن يكمل التعاقد مع جناح ولاعب وسط".

وأضاف "كنا قد أتممنا إجراءات ضم أحمد أيمن منصور، لكن اللاعب لديه تجنيد وهذا أمر لا يمكننا الاعتراض عليه".

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وأكمل "لكننا نحاول حاليا حل المشكلة والحصول على اللاعب".

وأردف "أمير مرتضى سيعلن عن الصفقات بشكل متتالي وأتممنا 3 صفقات جديدة".

وأتم تصريحاته "جددنا تعاقد زيزو واستعدنا محمد صبحي، وتعاقدنا مع زكريا الوردي وإبراهيما نداي، ويتبقى 3 صفقات جديدة ونحاول إتمام التعاقد مع ثنائي آخر، وبذلك يصبح صفقات الزمالك الجدد 9 صفقات".

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