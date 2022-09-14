بوتر: أشعر بخيبة أمل من النتيجة.. ولكن الفريق قدم كل ما لديه

أبدى جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي انزعاجه من التعادل مع سالزبورج وعدم قدرة فريقه على تحقيق الانتصار.

وتعادل تشيلسي مع ضيفه سالزبورج مساء اليوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعب ستامفورد بريدج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوتر عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "أشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة لكن كل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم".

وواصل "هاجمنا جيدا وفقدنا عدة فرص وسجلنا هدفا ولكن في النهاية لم يكن الأمر على ما يرام اليوم".

وتابع "من المزعج دائما تلقي الأهداف ولكن بشكل عام الأداء الدفاعي كان جيدا وهناك بعض الأشياء التي ينبغي علينا التحسن فيها".

وعن خوض مباراته الأولى مع الفريق خلفا لتوماس توخيل قال: "الأمر لم يكن سهلا للاعبين ولكنهم استجابوا لما أريده بشكل جيد، ولكننا لم نحقق النتيجة التي نريدها، وهذه نقطة سنحاول البناء عليها وسوف نتحسن".