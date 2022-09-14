خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحدد سعر بيع هشام صلاح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:34

كتب : حامد وجدي

هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري

حدد الاتحاد السكندري سعر التخلي عن هشام صلاح ظهير أيمن الفريق.

هشام صلاح

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري حدد مبلغ 15 مليون جنيه لبيع هشا صلاح ظهير أيمن الفريق.

ويرغب فيوتشر في ضم اللاعب، فيما ينافسه الزمالك أيضا للحصول على خدماته.

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وكان أكبر عرض قد وصل إلى الاتحاد السكندري هو 10 مليون جنيه، فيما يحاول الاتحاد رفع المقابل المادي إلى 15 مليون جنيه.

هشام صلاح يلعب في صفوف الاتحاد السكندري منذ عام 2020 قادما من نادي الرجاء.

صاحب الـ25 عاما شارك في 27 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، صنع فيهم هدفا واحدا.

ويجيد هشام صلاح اللعب في مراكز الظهير الأيمن، والجناح الأيمن، وقلب الدفاع الثالث.

ودعم الاتحاد السكندري صفوفه استعدادا للموسم الجديد بضم ناصر ناصر من الجونة والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق وأحمد عيد من الأولمبي.

ويتولى زوران مانولوفيتش قيادة الاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري (شباب بلوزداد) والدوري الأنجولي (رفقة كابوسكورب إس سي وبريميرو دي اوجوستو) مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري هشام صلاح
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