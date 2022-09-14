ميسي الأكثر تسجيلا في مواسم متتالية بدوري أبطال أوروبا.. ويكسر رقم رونالدو

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - ميسي

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 18 موسم متتالي بدوري أبطال أوروبا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وسجل ميسي هدفا في فوز باريس سان جيرمان على ماكبي حيفا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبذلك نجح ميسي في التسجيل بدوري أبطال أوروبا للموسم الـ18 على التوالي كأول لاعب يصل لهذا الرقم.

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وأيضا كسر ميسي رقم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي بالهدف الذي سجله.

وبعد الهدف يكون ميسي نجح في التسجيل في شباك 39 فريقا مختلفا بدوري أبطال أوروبا.

متفوقا على رونالدو الذي سجل في 38 فريقا.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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