هالاند "الطائر" يخطف انتصارا ثمينا لـ سيتي أمام دورتموند

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

قاد إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لخطف فوزا قاتلا على فريقه السابق بوروسيا دورتموند على "الطائر" بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

سجل أهداف اللقاء: جود بيلينجهام لدورتموند وجون ستونز وإرلينج هالاند لصالح سيتي.

وتصدر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ظل دورتموند ثانيا برصيد 3 نقاط.

أخبار متعلقة
أليجري على حافة الهاوية.. بنفيكا يضرب يوفنتوس في تورينو وسان جيرمان يفوز بثلاثية بداية حقبة بوتر ليست جيدة.. تشيلسي يتعادل مع سالزبورج إثارة كبيرة وأهداف متأخرة.. نابولي يهزم رينجرز بثلاثية في اسكتلندا فالفيردي لديكم لا خوف عليكم.. ريال مدريد يحقق فوزا متأخرا على لايبزج

وفي نفس المجموعة لم يستغل إشبيلية وكوبنهاجن النتيجة وانتهى لقاءهما بالتعادل السلبي.

التشكيل

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ مانويل أكانجي وإرلينج هالاند أمام فريقهما السابق.

بينما قاد أنتوني موديستي هجوم الضيف الألماني ومن خلفه ماركو رويس وجيوفاني رينا.

Image

وصف المباراة

شوط أول كامل لم يشهد أي فرص محققة من الفريقين في ظل استحواذ كبير من سيتي وصل لـ 65% لكن دون خطورة.

في المقابل عرف بوروسيا دورتموند كيفية إغلاق كافة المنافذ على منافسه.

في الشوط الثاني كاد ماركو رويس أن يسجل هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة من الجهة اليسرى وتسديدة مقوسة مرت بجوار القائم في الدقيقة 52.

وبعد 4 دقائق أرسل رويس عرضية أودعها جود بيلينجهام في الشباك برأسية.

ليصبح أصغر لاعب شاب إنجليزي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال سجلها خلال 18 مباراة.

وأصبح رويس أول لاعب منذ موسم 2003-04 يساهم في هدف لـ 5 مباريات على التوالي مع بوروسيا دورتموند.

وكاد هالاند أن يسجل بتسديدة لكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 80 سدد جون ستونز كرة صاروخية قوية سكنت الشباك بعدما غالطت الحارس.

هدف هو الأول لستونز في دوري الأبطال منذ 2017 ضد نابولي، وأول هدف له من خارج منطقة الجزاء مع مانشستر سيتي.

وبعد 4 دقائق أرسل جواو كانسيلو عرضية بوجه قدمه الخارجي أودعها هالاند بالكعب على الطائر في الشباك مسجلا هدفا ثانيا لفريقه ودون أن يحتفل أمام فريقه السابق.

وأصبح هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع وضد نفس الفريق في البطولة (بوروسيا دورتموند)، متجاوزا ألفارو موراتا مع وضد ريال مدريد (22 سنة و194 يوما).

فوز قاد سيتي للفوز بهدف أصبح معتادا من هالاند.

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند ماركو رويس - بوروسيا دورتموند - دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بونوتشي: أنا قلق.. ومن حق الجماهير أن تسخر منا بوتر: أشعر بخيبة أمل من النتيجة.. ولكن الفريق قدم كل ما لديه ميسي الأكثر تسجيلا في مواسم متتالية بدوري أبطال أوروبا.. ويكسر رقم رونالدو أليجري على حافة الهاوية.. بنفيكا يضرب يوفنتوس في تورينو وسان جيرمان يفوز بثلاثية بداية حقبة بوتر ليست جيدة.. تشيلسي يتعادل مع سالزبورج إثارة كبيرة وأهداف متأخرة.. نابولي يهزم رينجرز بثلاثية في اسكتلندا فالفيردي لديكم لا خوف عليكم.. ريال مدريد يحقق فوزا متأخرا على لايبزج بيولي: لا أشعر بفارق كبير بين مباريات الأبطال والدوري الإيطالي.. وخطوة إيجابية أخرى
أخر الأخبار
بونوتشي: أنا قلق.. ومن حق الجماهير أن تسخر منا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الاتحاد يرفض التفريط في مروان عطية.. واللاعب يضغط 6 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أمير يكمل الآن التعاقد مع جناح ولاعب وسط.. وهذا موقف أحمد أيمن منصور 7 دقيقة | الكرة المصرية
بوتر: أشعر بخيبة أمل من النتيجة.. ولكن الفريق قدم كل ما لديه 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحدد سعر بيع هشام صلاح 18 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي الأكثر تسجيلا في مواسم متتالية بدوري أبطال أوروبا.. ويكسر رقم رونالدو 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة 26 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند "الطائر" يخطف انتصارا ثمينا لـ سيتي أمام دورتموند 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة