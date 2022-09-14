هالاند "الطائر" يخطف انتصارا ثمينا لـ سيتي أمام دورتموند

قاد إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لخطف فوزا قاتلا على فريقه السابق بوروسيا دورتموند على "الطائر" بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

سجل أهداف اللقاء: جود بيلينجهام لدورتموند وجون ستونز وإرلينج هالاند لصالح سيتي.

وتصدر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ظل دورتموند ثانيا برصيد 3 نقاط.

وفي نفس المجموعة لم يستغل إشبيلية وكوبنهاجن النتيجة وانتهى لقاءهما بالتعادل السلبي.































التشكيل

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ مانويل أكانجي وإرلينج هالاند أمام فريقهما السابق.

بينما قاد أنتوني موديستي هجوم الضيف الألماني ومن خلفه ماركو رويس وجيوفاني رينا.

وصف المباراة

شوط أول كامل لم يشهد أي فرص محققة من الفريقين في ظل استحواذ كبير من سيتي وصل لـ 65% لكن دون خطورة.

في المقابل عرف بوروسيا دورتموند كيفية إغلاق كافة المنافذ على منافسه.

في الشوط الثاني كاد ماركو رويس أن يسجل هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة من الجهة اليسرى وتسديدة مقوسة مرت بجوار القائم في الدقيقة 52.

وبعد 4 دقائق أرسل رويس عرضية أودعها جود بيلينجهام في الشباك برأسية.

ليصبح أصغر لاعب شاب إنجليزي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال سجلها خلال 18 مباراة.

وأصبح رويس أول لاعب منذ موسم 2003-04 يساهم في هدف لـ 5 مباريات على التوالي مع بوروسيا دورتموند.

فرحة جود بيلينجهام بهدفه المباغت في مرمى مانشستر سيتي 🟡⚫⚽ pic.twitter.com/80VuNvOXgK — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2022

وكاد هالاند أن يسجل بتسديدة لكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 80 سدد جون ستونز كرة صاروخية قوية سكنت الشباك بعدما غالطت الحارس.

هدف هو الأول لستونز في دوري الأبطال منذ 2017 ضد نابولي، وأول هدف له من خارج منطقة الجزاء مع مانشستر سيتي.

وبعد 4 دقائق أرسل جواو كانسيلو عرضية بوجه قدمه الخارجي أودعها هالاند بالكعب على الطائر في الشباك مسجلا هدفا ثانيا لفريقه ودون أن يحتفل أمام فريقه السابق.

- هالاند ساهم في التسجيل في جميع مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم : 🆚 وست هام - سجل (2) 🆚 بورنموث - صنع (1) 🆚 نيوكاسل - سجل (1) 🆚 كريستال بالاس - سجل (3) 🆚 نوتينجهام - سجل (3) 🆚 أستون فيلا - سجل (1) 🆚 إشبيلية - سجل (2) 🆚 درتموند - سجل (1) 🔝 14 مساهمة تهديفية ! pic.twitter.com/V11XsnZtWR — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2022

وأصبح هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع وضد نفس الفريق في البطولة (بوروسيا دورتموند)، متجاوزا ألفارو موراتا مع وضد ريال مدريد (22 سنة و194 يوما).

فوز قاد سيتي للفوز بهدف أصبح معتادا من هالاند.