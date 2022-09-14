أليجري على حافة الهاوية.. بنفيكا يضرب يوفنتوس في تورينو وسان جيرمان يفوز بثلاثية

بات ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس مهددا بالرحيل بعد خسارة جديدة للبيانكونيري في دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس على ملعبه أمام بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضممن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حقق بنفيكا العلامة الكاملة في الموسم الحالي بتحقيق الفوز في 12 مباراة خاضهم حتى الآن بين بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري البرتغالي.

أما يوفنتوس فتعرض للخسارة في أول مباراتين بدور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة حقق باريس سان جيرمان الفوز خارج ملعبه على ماكابي حيفا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وواصل يوفنتوس تعثره بعدم حصد أي نقطة في المجموعة عقب جولتين، بينما يتقاسم بنفيكا وباريس سان جيرمان الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما.

يوفنتوس × بنفيكا

بدأ يوفنتوس اللقاء بسيطرة مبكرة على مجريات الأمور بحثا عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة.

وترجم أركاديوش ميليك سيطرة يوفنتوس المبكرة بهدف أول في الدقيقة الرابعة برأسية رائعة داخل الشباك.

وسعى بنفيكا لإدراك التعادل عقب استقبال الهدف المبكر، وكاد جونكالو راموس من تسجيل هدف أول في الدقيقة 27 برأسية رائعة ولكن تصدي ماتيا بيرين لها بنجاح.

وكاد راموس أن يضيف التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة ولكن سهلة في يد بيرين.

وطالب لاعبو بنفيكا بركلة جزاء في الدقيقة 41 بسبب عرقلة لراموس داخل منطقة الجزاء، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة الجزاء.

ونجح جواو ماريو في تسجيل ركلة الجزاء والتعادل لبنفيكا في الدقيقة 43 بتسديدة أعلى يمين بيرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم بنفيكا سريعا في الدقيقة 55 عن طريق ديفيد نيريس بتسديدة رائعة على يمين بيرين.

وتراجع بنفيكا بعد هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخطرة لصالح الفريق البرتغالي.

وكاد البديل مويس كين أن يسجل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 72 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس مرمى بنفيكا.

وسجل يوفنتوس هدفا في الدقيقة 83 برأسية من دوسان فلاهوفيتش ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وواصل بنفيكا انتصاراته في الموسم الجديد تحت قيادة روجر شميدت.

باريس سان جيرمان

نجح الثلاثي الناري ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في تحويل تأخر باريس سان جيرمان للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ماكابي حيفا.

واستقبل باريس سان جيرمان هدفا في الدقيقة 24.

وتعادل ليونيل ميسي سريعا لصالح فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني نجح مبابي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 قبل أن يقتل نيمار المباراة بهدف في الدقيقة 88.

ويتقاسم باريس سان جيرمان الصدارة مع بنفيكا بست نقاط لكل منهما.

ويستضيف بنفيكا فريق باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة والمقرر لها يوم 5 من شهر أكتوبر.