بداية حقبة بوتر ليست جيدة.. تشيلسي يتعادل مع سالزبورج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - تشيلسي وسالزبورج

تعادل تشيلسي مع سالزبورج النمساوي إيجابيا بهدف لمثله اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج.

واستضاف تشيلسي منافسه سالزبورج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة في الدقيقة 48.

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وأدرك نواه أوكافور التعادل للضيوف في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يتصدر ميلان المجموعة بأربع نقاط يليه دينامو زغرب بثلاث نقاط ثم سالزبورج بنقطتين.

فيما يأتي تشيلسي رابعا بنقطة وحيدة.

ويواجه تشيلسي منافسه ميلان في الخامس من أكتوبر في الجولة الثالثة، قبل أن يحل عليه ضيفا في الـ11 من الشهر نفسه.

وشهدت المباراة تواجد جراهام بوتر على رأس القيادة الفنية لتشيلسي للمرة الأولى عقب توليه المسؤولية خلفا لتوماس توخيل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية ولم يكن هناك فرص خطيرة خلال الشوط الأول.

وسدد كاي هافيرتز كرة من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الدفاع.

وتلاه تسديدة أخرى من بيير إيمريك أوباميانج لكنها مرت لخارج الملعب.

وعاد هافيرتز وحول عرضية برأسه لكن مرة أخرى تسديدته ذهبت لخارج الملعب بعيدا عن المرمى.

وخلال منتصف الشوط الأول كان تشيلسي سدد الكرة سبع مرات من بينهم تصويبة وحيدة على المرمى، فيما لم يسدد سالزبورج أي مرة.

وكاد ماسون ماونت يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 أرسل ريس جيمس عرضية لم يستطع أوباميانج تسديدة ليتسلم سترلينج الكرة ويحولها بتسديدة بيمناه في الشباك.

وعقب الهدف هدأت المباراة مرة أخرى ولم يكن هناك فرص خطيرة.

وفي الدقيقة 75 تسلم أوكافور الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك ليدرك التعادل لفريقه.

وكاد أرماندو بروخا يسجل هدفا قاتلا لتشيلسي لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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