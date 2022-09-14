إثارة كبيرة وأهداف متأخرة.. نابولي يهزم رينجرز بثلاثية في اسكتلندا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

نابولي ضد رينجرز

فاز نابولي الإيطالي خارج ملعبه على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد. في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في 3 دقائق متتالية حدث خلالها طرد وركلة جزاء وهدف ملغي وركلة جزاء مهدرة.

وحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 55 وتلقى جيمس ساندوس مدافع رينجرز البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

أخبار متعلقة
فالفيردي لديكم لا خوف عليكم.. ريال مدريد يحقق فوزا متأخرا على لايبزج بيولي: لا أشعر بفارق كبير بين مباريات الأبطال والدوري الإيطالي.. وخطوة إيجابية أخرى منتخب السعودية يعلن موعد 8 مباريات وديا استعدادا لـ كأس العالم.. وصيف المونديال وأمريكا

وتقدم بيوتير زيلينيسكي لتسديد الكرة لكنه أهدر ركلة الجزاء، وتابعها ماتيو بوليتانو في الشباك، لكن الحكم قرر إعادة الضربة.

وبعد الإعادة تقدم زيلينيسكي لتسديد الكرة لكن الحارس تصدى له وحافظ على نظافة شباك.

ومع استمرار الضغط حصل نابولي على ركلة جزاء أخرى وسجل منها بوليتانو هدف التقدم في الدقيقة 68.

ثم أضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأكمل تانجي ندومبيلي ثلاثية نابولي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووصل نابولي إلى النقطة 6 في الصدارة، واستمر رينجرز في المركز الأخير دون نقاط.

نابولي رينجرز دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بونوتشي: أنا قلق.. ومن حق الجماهير أن تسخر منا بوتر: أشعر بخيبة أمل من النتيجة.. ولكن الفريق قدم كل ما لديه ميسي الأكثر تسجيلا في مواسم متتالية بدوري أبطال أوروبا.. ويكسر رقم رونالدو هالاند "الطائر" يخطف انتصارا ثمينا لـ سيتي أمام دورتموند أليجري على حافة الهاوية.. بنفيكا يضرب يوفنتوس في تورينو وسان جيرمان يفوز بثلاثية بداية حقبة بوتر ليست جيدة.. تشيلسي يتعادل مع سالزبورج فالفيردي لديكم لا خوف عليكم.. ريال مدريد يحقق فوزا متأخرا على لايبزج بيولي: لا أشعر بفارق كبير بين مباريات الأبطال والدوري الإيطالي.. وخطوة إيجابية أخرى
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاتحاد يرفض التفريط في مروان عطية.. واللاعب يضغط 5 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أمير يكمل الآن التعاقد مع جناح ولاعب وسط.. وهذا موقف أحمد أيمن منصور 6 دقيقة | الكرة المصرية
بوتر: أشعر بخيبة أمل من النتيجة.. ولكن الفريق قدم كل ما لديه 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحدد سعر بيع هشام صلاح 17 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي الأكثر تسجيلا في مواسم متتالية بدوري أبطال أوروبا.. ويكسر رقم رونالدو 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند "الطائر" يخطف انتصارا ثمينا لـ سيتي أمام دورتموند 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أليجري على حافة الهاوية.. بنفيكا يضرب يوفنتوس في تورينو وسان جيرمان يفوز بثلاثية 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة