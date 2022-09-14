إثارة كبيرة وأهداف متأخرة.. نابولي يهزم رينجرز بثلاثية في اسكتلندا

فاز نابولي الإيطالي خارج ملعبه على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد. في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في 3 دقائق متتالية حدث خلالها طرد وركلة جزاء وهدف ملغي وركلة جزاء مهدرة.

وحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 55 وتلقى جيمس ساندوس مدافع رينجرز البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وتقدم بيوتير زيلينيسكي لتسديد الكرة لكنه أهدر ركلة الجزاء، وتابعها ماتيو بوليتانو في الشباك، لكن الحكم قرر إعادة الضربة.

وبعد الإعادة تقدم زيلينيسكي لتسديد الكرة لكن الحارس تصدى له وحافظ على نظافة شباك.

ومع استمرار الضغط حصل نابولي على ركلة جزاء أخرى وسجل منها بوليتانو هدف التقدم في الدقيقة 68.

ثم أضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأكمل تانجي ندومبيلي ثلاثية نابولي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووصل نابولي إلى النقطة 6 في الصدارة، واستمر رينجرز في المركز الأخير دون نقاط.