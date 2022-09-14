فالفيردي لديكم لا خوف عليكم.. ريال مدريد يحقق فوزا متأخرا على لايبزج

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على آر بي لايبزج الألماني بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات للبطولة.

وفاز الفريق الملكي حامل لقب البطولة على ملعبه سنتياجو برنابيو أمام لايبزج، في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة، وذلك بعدما فاز في المباراة الأولى على سيلتيك الاسكتلندي.

بينما يظل لايبزج في المركز الأخير دون نقاط.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى واستمر ريال مدريد في محاولات التسجيل ولكن دون جدوى.

واستمرت محاولات ريال مدريد للتسجيل طوال 80 دقيقة من المباراة دون فائدة، وسط اعتماد الفريق الألماني على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

إلى أن نجح فيدي فالفيردي في تسجيل هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 80.

واستلم فالفيردي الكرة أمام منطقة الجزاء وراوغ ثم سدد بقوة بالقدم اليسرى مسجلا هدفا رائعا للمباراة الثانية على التوالي.

وأصبح فالفيردي مساهما في 6 أهداف خلال آخر 9 مباريات له مع ريال مدريد، بعدما سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقبل نهاية المباراة سجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ونفذ توني كروس ركلة ركنية وأرسل الكرة إلى حدود منطقة الجزاء لتصل إلى البديل أسينسيو ثم وضعها في الشباك الألمانية.

ليؤكد فوز ريال مدريد وصدارة المجموعة السادسة من دوري الأبطال.