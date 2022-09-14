بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:26

كتب : رضا السنباطي

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة الجديد

أعلن نادي غزل المحلة تعيين نيكوديموس بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

بابافاسيليو سبق له تدريب وادي دجلة من فبراير 2020 إلى يناير 2021.

وحقق وقتها ابن الـ52 عاما ستة انتصارات وتسعة تعادلات وتلقى عشرة هزائم.

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وكان المحلة قد بدأ مفاوضاته مع بابافاسيليو الأسبوع الماضي وعلم FilGoal.com أن المفاوضات تعثرت في البداية بسبب رغبة المدير الفني في التعاقد مع عناصر تفوق ميزانية النادي.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد تقارب وجهات النظر قبل أن يتم حسم التعاقد بشكل رسمي.

وكان مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة قد أعلن رحيله عن قيادة الفريق الأسبوع الماضي.

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

غزل المحلة الدوري المصري بابافاسيليوس
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