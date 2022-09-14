في الجول يكشف قائمة المصري لمعسكر الموسم الجديد.. صفقتان لم يعلنا متواجدين

حصل FilGoal.com على نسخة من كشف تسكين لاعبي النادي المصري في معسكرهم الإعدادي للموسم الجديد.

وشهد الكشف تواجد اسمي صفقتين جديدتين للمصري، لم يعلن النادي عن إتمامهما حتى الآن بشكل رسمي.

الكشف شهد تواجد اسمي محمد دبش مدافع البنك الأهلي السابق، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة السابق.

وتواجد أيضا عبد الرحيم دغموم الجناح القادم من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر المدافع الجزائري القادم من الوداد، وحسين السيد ظهير أيسر بيراميدز السابق.

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن إتمام المصري إجراءات ضم عمرو سعداوي، ومحمد دبش، لكن المصري لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي.

وسيتواجد أيضا سعدو سمير (سانتو) هو مدافع فلسطيني في معسكر الفريق في القترة المقبلة للاختبار قبل الإعلان عن التعاقد معه من عدمه.

وأصبح المدافع الشاب البالغ 24 عاما لاعبا حرا بعدما رحل عن صفوف رودس اليوناني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أسماء الراحلين من المصري، والذين لم يتواجدوا بالفعل في كشف تسكين المعسكر بالفعل.

من جهة أخرى، غاب اسمي مروان حمدي وأنتوني أوكبوتو عن الكشف ضمن المعسكر الجديد من الصفقات الجديدة، إذ يتواجد مروان في معسكر منتخب مصر، فيما لم يصل أنتوني إلى مصر حتى الآن.

وسيقيم المصري معسكره تحت قيادة إيهاب جلال المدرب الجديد في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن يتوجهوا إلى أحد المدن الساحلية لاستكمال المعسكر.