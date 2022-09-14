في الجول يكشف قائمة المصري لمعسكر الموسم الجديد.. صفقتان لم يعلنا متواجدين

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 22:50

كتب : حامد وجدي

المصري - بيان رسمي

حصل FilGoal.com على نسخة من كشف تسكين لاعبي النادي المصري في معسكرهم الإعدادي للموسم الجديد.

وشهد الكشف تواجد اسمي صفقتين جديدتين للمصري، لم يعلن النادي عن إتمامهما حتى الآن بشكل رسمي.

الكشف شهد تواجد اسمي محمد دبش مدافع البنك الأهلي السابق، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة السابق.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – قائمة الراحلين عن المصري "الأغلى بتاريخ النادي".. في الجول يكشف قيمة انتقال مروان حمدي لـ المصري الدرجة الثانية - بتواجد الجونة ومصر للمقاصة.. تعرف على قرعة مجموعة الصعيد في الجول يشرح – كيف يمكن للأندية المصرية الدفع بـ 9 لاعبين أجانب في إفريقيا

وتواجد أيضا عبد الرحيم دغموم الجناح القادم من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر المدافع الجزائري القادم من الوداد، وحسين السيد ظهير أيسر بيراميدز السابق.

No description available.

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن إتمام المصري إجراءات ضم عمرو سعداوي، ومحمد دبش، لكن المصري لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي.

وسيتواجد أيضا سعدو سمير (سانتو) هو مدافع فلسطيني في معسكر الفريق في القترة المقبلة للاختبار قبل الإعلان عن التعاقد معه من عدمه.

وأصبح المدافع الشاب البالغ 24 عاما لاعبا حرا بعدما رحل عن صفوف رودس اليوناني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أسماء الراحلين من المصري، والذين لم يتواجدوا بالفعل في كشف تسكين المعسكر بالفعل.

من جهة أخرى، غاب اسمي مروان حمدي وأنتوني أوكبوتو عن الكشف ضمن المعسكر الجديد من الصفقات الجديدة، إذ يتواجد مروان في معسكر منتخب مصر، فيما لم يصل أنتوني إلى مصر حتى الآن.

وسيقيم المصري معسكره تحت قيادة إيهاب جلال المدرب الجديد في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن يتوجهوا إلى أحد المدن الساحلية لاستكمال المعسكر.

المصري عمرو السعداوي محمد دبش
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: مد القيد حتى 23 سبتمبر.. ورفض مقترح نهاية الشهر إنبي لـ في الجول: الأهلي قريب من ضم شلبي.. ومصير جاد خلال 24 ساعة الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي في الجول يكشف – قائمة الراحلين عن المصري سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد تعاقد محمود نبيل سيراميكا كليوباترا يضم بيكهام وشكري من الأهلي لثلاثة مواسم "الأغلى بتاريخ النادي".. في الجول يكشف قيمة انتقال مروان حمدي لـ المصري كاراكاس لـ في الجول: أكينيولا بنسبة 90% لاعبا في الزمالك.. وافقنا على العرض
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: مد القيد حتى 23 سبتمبر.. ورفض مقترح نهاية الشهر 6 ساعة | ميركاتو
أليجري: من الصعب شرح كرة القدم.. ولست قلقا مثل بونوتشي 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يعلن تشخيص إصابة دونجا 6 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك يعلن التعاقد مع باركر 6 ساعة | كرة يد
جوارديولا: هدف هالاند ذكرني بـ كرويف وإبراهيموفيتش.. وقبل سنوات لم نكن لنستطيع العودة 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي لـ في الجول: الأهلي قريب من ضم شلبي.. ومصير جاد خلال 24 ساعة 6 ساعة | ميركاتو
بونوتشي: أنا قلق.. ومن حق الجماهير أن تسخر منا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الاتحاد يرفض التفريط في مروان عطية.. واللاعب يضغط 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة