رسالة شكري الوداعية لجماهير الأهلي "على أمل لقاء قريب"

وجه محمد شكري المنتقل حديثا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا رسالة وداعية لجماهير النادي الأهلي بعد رحيله.

محمد شكري النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري لمدة ثلاثة مواسم.

وكان محمد شكري ظهير أيسر الأهلي خرج من ناشئين النادي وانتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة منذ يناير 2021.

وكتب شكري عبر حسابه الرسمي: "الخير فيما اختاره الله، بعد 15 عاما قضيتها بين جدران النادي الأهلي من أن دخلته طفلا عام 2007".

وأضاف "قبل أن أخوض تجربة جديدة، أتوجه بالشكر والتقدير لبيتي الكبير، النادي الأهلي وشكر خاص لجماهير النادي الذي يحيطني دائما بكل مشاعر الحب والدعم".

واختتم "على أمل اللقاء قريبا إن شاء الله".

ونجح سيراميكا كليوباترا في دعم الفريق بستة صفقات للموسم الجديد وهم كل من شكري وبيكهام وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".