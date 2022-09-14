رسالة شكري الوداعية لجماهير الأهلي "على أمل لقاء قريب"

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة - محمد شكري

وجه محمد شكري المنتقل حديثا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا رسالة وداعية لجماهير النادي الأهلي بعد رحيله.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري لمدة ثلاثة مواسم.

وكان محمد شكري ظهير أيسر الأهلي خرج من ناشئين النادي وانتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة منذ يناير 2021.

أخبار متعلقة
حوار - سافيو: الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي.. ولدي الكثير أقدمه للجمهور في الملعب مران الأهلي المسائي - مشاركة أفشة وشريف بشكل تدريجي في الجزء البدني.. وجلسة مع سافيو النصر يضم مدافع مصر والأهلي السابق سيراميكا كليوباترا يضم بيكهام وشكري من الأهلي لثلاثة مواسم

وكتب شكري عبر حسابه الرسمي: "الخير فيما اختاره الله، بعد 15 عاما قضيتها بين جدران النادي الأهلي من أن دخلته طفلا عام 2007".

وأضاف "قبل أن أخوض تجربة جديدة، أتوجه بالشكر والتقدير لبيتي الكبير، النادي الأهلي وشكر خاص لجماهير النادي الذي يحيطني دائما بكل مشاعر الحب والدعم".

واختتم "على أمل اللقاء قريبا إن شاء الله".

ونجح سيراميكا كليوباترا في دعم الفريق بستة صفقات للموسم الجديد وهم كل من شكري وبيكهام وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
في الجول يكشف هوية المعد البدني الجديد لمنتخب مصر.. "مدرب بطل أوليمبي" الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إصابة دونجا خلال المران.. وفحص طبي بالمستشفى دون الكشف عن وجهته.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل مصطفى سعد "ميسي" حوار - سافيو: الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي.. ولدي الكثير أقدمه للجمهور في الملعب مران الأهلي المسائي - مشاركة أفشة وشريف بشكل تدريجي في الجزء البدني.. وجلسة مع سافيو النصر يضم مدافع مصر والأهلي السابق في الجول يكشف – قائمة الراحلين عن المصري
أخر الأخبار
بيولي: لا أشعر بفارق كبير بين مباريات الأبطال والدوري الإيطالي.. وخطوة إيجابية أخرى دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رسالة شكري الوداعية لجماهير الأهلي "على أمل لقاء قريب" 27 دقيقة | الكرة المصرية
نتيجة لا نراها كثيرا.. منتخب شباب الأردن يفوز بنتيجة 16-صفر في تصفيات آسيا 40 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف هوية المعد البدني الجديد لمنتخب مصر.. "مدرب بطل أوليمبي" 56 دقيقة | منتخب مصر
منتخب السعودية يعلن موعد 8 مباريات وديا استعدادا لـ كأس العالم.. وصيف المونديال وأمريكا ساعة | آسيا
الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي ساعة | ميركاتو
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إصابة دونجا خلال المران.. وفحص طبي بالمستشفى ساعة | منتخب مصر
مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (2) (1) دورتموند.. رينجرز (0) (1) نابولي.. جووووول هااالاند ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة