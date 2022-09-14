نتيجة لا نراها كثيرا.. منتخب شباب الأردن يفوز بنتيجة 16-صفر في تصفيات آسيا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

منتخب الأردن للشباب ضد جزر ماريانا الشمالية

فاز منتخب الأردن للشباب بنتيجة لا نراها كثيرا وسجل 16 هدفا في مباراة واحدة خلال تصفيات بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في أوزباكستان.

وتغلب منتخب الأردن على جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 16-صفر خلال المباراة التي أقيمت في الأردن.

وسجل أهداف منتخب الأردن كل من مهند أبو طه 3 أهداف، وهدفين لكل من بكر كلبونة وسلطان الشباب وزكريا عمرو.

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وهدف واحد لكل من محمد آية هزيم وأمين الشناينة وسيف درويش وعلاء دية عمر صلاح ومحمد رائد وقصي منصوري.

وبهذا الفوز أصبح منتخب الأردن في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

وتضم المجموعة كل من الأردن وسوريا وتركمنستان وتاييه وجزر ماريانا الشمالية.

منتخب الأردن للشباب جزر ماريانا الشمالية
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