في الجول يكشف هوية المعد البدني الجديد لمنتخب مصر.. "مدرب بطل أوليمبي"
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:51
كتب : أحمد الخولي
أكمل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أعضاء الجهاز الخاص به في الفراعنة بضم المعد البدني.
وعلم FilGoal.com أن فيتوريا اختار عبد الرحمن عيسى ليكون المعد البدني الجديد لمنتخب مصر والمخطط للأحمال.
عبد الرحمن عيسى هو المعد البدني والمدرب الخاص للبطل المصري أحمد الجندي الفائز بالميدالية الفضية في رياضة الخماسي الحديث خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.
وكان فيتوريا أكمل جهازه الفني بضم أيمن عبد العزيز في منصب المدرب المساعد له.
ويلعب منتخب مصر خلال المعسكر الحالي مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري.
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