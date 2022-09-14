منتخب السعودية يعلن موعد 8 مباريات وديا استعدادا لـ كأس العالم.. وصيف المونديال وأمريكا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن منتخب السعودية موعد مبارياته الودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 8 مباريات ودية استعدادا للمونديال.

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ويواجه المنتخب السعودي كل من كرواتيا وصيف النسخة الأخيرة من كأس العالم وأمريكا ضمن المباريات الودية.

وجاءت مباريات السعودية الودية كالآتي:

السعودية × الإكوادور (23 سبتمبر) مدينة مورسيا الإسبانية

السعودية × أمريكا (27 سبتمبر) مدينة مورسيا الإسبانية

السعودية × مقدونيا (22 أكتوبر) مدينة أبو ظبي الإماراتية

السعودية × ألبانيا (26 أكتوبر) مدينة أبو ظبي الإماراتية

السعودية × هندوراس (30 أكتوبر) مدينة أبو ظبي الإماراتية

السعودية × أيسلندا (6 نوفمبر) مدينة أبو ظبي الإماراتية

السعودية × بنما (10 نوفمبر) مدينة أبو ظبي الإماراتية

السعودية × كرواتيا (16 نوفمبر) مدينة الرياض السعودية

منتخب السعودية كأس العالم قطر 2022
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