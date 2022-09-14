الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي

أعلن نادي الإسماعيلي ضم باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا في سادس صفقات الموسم الجديد.

وكشف الإسماعيلي عن التعاقد مع باسم مرسي بعنوان "جاء وقت الحاسم".

وكان تعاقد باسم مرسي مع سيراميكا كليوباترا ممتدا حتى صيف عام 2024.

وانضم باسم إلى سيراميكا قادما من مصر للمقاصة في سبتمبر من عام 2021 وخاض مع الفريق 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع اثنين.

ويعتبر باسم مرسي سادس صفقات الإسماعيلي استعدادا للموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

وسبق لباسم مرسي اللعب لأندية بتروجت والإنتاج الحربي والزمالك وسموحة ومصر للمقاصة قبل أن يلعب لصالح سيراميكا كليوباترا.

ولعب باسم مرسي 33 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الموسم الماضي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفين.