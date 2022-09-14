انتهت – ريال مدريد (2) - (0) لايبزيج.. تشيلسي (1) - (1) سالزبورج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - تشيلسي وسالزبورج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

تشيلسي X سالزبورج

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+3: تسديدة من أرماندو بروخا مرت لخارج الملعب.

ق75: جوووووووول نواه اوكافور يدرك التعادل للايبزيج.

ق46: جوووووووول سترلينج يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد عرضية من ريس جيمس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: القائم يحرم سترلينج من هدف محقق.

ق33: 7 تسديدات لتشيلسي وواحدة فقط على المرمى، مقابل ولا تسديدة لمنافسه.

ق12: رأسية من هافيرتز مرت لخارج الملعب.

ق4: تسديدة من أوباميانج مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

المجموعة السادسة

ريال مديد X لايبزيج

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق90+1: جووووووووووووول ريال مدريد يسجل الهدف الثاني عن طريق أسينسيو.

ق79: جوووووووول فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة يسارية.

ق58: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الخطورة عن الفريقين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق41: تسديدة من مودريتش مرت بجوار المرمى.

ق35: عرضية من فيرنر لكن نكونكو لم يلحق بها.

ق29: نكونكو يطالب مجددا بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة تشاوميني له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق11: نكونكو يطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق5: تسديدة قوية من نكونكو تصدى لها كورتوا.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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