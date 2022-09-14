دون الكشف عن وجهته.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل مصطفى سعد "ميسي"

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

مصطفى سعد "ميسي"

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل مصطفى سعد "ميسي" لاعب الفريق بشكل رسمي.

مصطفى سعد

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

ولم يكشف سيراميكا كليوباترا عن وجهة مصطفى سعد المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن ضم مصطفى سعد في الساعات المقبلة، وذلك بعدما أتم الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا.

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وكان شادي حسين مهاجم سيراميكا انضم رسميا لصفوف الأهلي قبل عدة أيام.

وانضم مصطفى سعد لصفوف المنتخب الأولمبي في المعسكر الذي يقام في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

مصطفى سعد سيراميكا كليوباترا
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