مصارعة - سمر حمزة تحصد فضية بطولة العالم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

سمر حمزة - مصارعة

حصدت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة النسائية فضية بطولة العالم المقامة في صربيا.

ويعتبر ذلك إنجازا تاريخيا للمصارعة النسائية المصرية إذ كانت سمر أول لاعبة مصرية تتأهل إلى النهائي.

وخسرت سمر أمام التركية ياسمين أدار في المباراة النهائية بنتيجة 0-6.

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وكانت اللاعبة التركية متقدمة 2-0 حتى الثواني الأخيرة قبل أن تستغل اندفاع سمر حمزة بحثا عن التعادل لتنهي اللقاء بنتيجة 6-0.

وحققت اللاعبة التركية بطولة أوروبا العام الحالي وبرونزية أولمبياد طوكيو لتضيف ذهبية بطولة العالم إلى رصيدها.

ويعتبر تواجد سمر في النهائي هو أول تواجد مصري لنهائي بطولة العالم منذ عام 2006 عندما حقق محمد إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كجم.

وكانت سمر قد تغلبت على إيب مايي لاعبة إستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي وزن +76 كجم.

وحققت إيب مايي قد حققت لقب بطولة أوروبا عام 2021 وفضية بطولة العالم في العام الماضي.

مصارعة سمر حمزة
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