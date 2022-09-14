التشكيل - يوفنتوس يدافع بـ 3 لاعبين.. وراموس يقود هجوم بنفيكا

يقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك هجوم يوفنتوس الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يقود جونكالو راموس هجوم بنفيكا على ملعب أليانز ستيديوم.

ويجلس يوليان دراكسلر على مقاعد بدلاء النسور البرتغالية، في المقابل يتواجد أنخيل دي ماريا على مقاعد بدلاء يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: بريمير – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

الوسط: فيليب كوستيتش – فابيو ميريتي – لياندرو باريديس – ويستون ماكيني – خوان كوادرادو

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – أركاديوش ميليك

فيما جاء تشكيل بنفيكا:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكديموس

الدفاع: أليخاندرو جريمالدو – نيكولاس أوتاميندي – أنطونيو سيلفا – ألكسندر باه

الوسط: إنزو فيرنانديز – فلورينتيو

أمامهما: ديفيد نيريس – رافا سيلفا – جواو ماريو

الهجوم: جونكالو راموس.

وبدأ يوفنتوس مشواره الأوروبي بالخسارة 2-1 من باريس سان جيرمان.

فيما انتصر بنفيكا على ماكابي حيفا بنتيجة 2-0.