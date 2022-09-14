مران الأهلي المسائي - مشاركة أفشة وشريف بشكل تدريجي في الجزء البدني.. وجلسة مع سافيو

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - محمد شريف - محمد محمود - الأهلي في المغرب

اختتم فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم الأربعاء والذي أقيم على ملعب التتش تحت قيادة مارسيل كولر.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقي.

ويشارك الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في الجزء البدني بشكل تدريجي بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي.

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وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية وذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وواصل لاعبو الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي تنفيذ ‏برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للمشاركة الجماعية.‏

ويركز الجهاز الفني للأهلي على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة الإعداد التي ‏يخوضها الفريق للتحضير للموسم الجديد.‏

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مع البرازيلي سافيو محترف الفريق الجديد قبل انطلاق المران المسائي.

وشارك سافيو في التدريبات لأول مرة صباح اليوم بعد إعلان انضمامه إلى الأهلي أمس الثلاثاء.

ويخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية شاملة ظهر غد الخميس داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الطبي للموسم الجديد.‏

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