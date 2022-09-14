التشكيل - أكانجي وهالاند أساسيان مع سيتي أمام فريقهما السابق دورتموند

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمدافع السويسري مانويل أكانجي في تشكيل فريقه الأساسي أمام بوروسيا دورتموند.

ويلعب مانشستر سيتي ضد دورتموند في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وانضم أكانجي مؤخرا لصفوف مانشستر سيتي قادما من دورتموند.

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كذلك يقود إيرلينج هالاند هجوم سيتي أمام فريقه السابق دورتموند.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو – مانويل أكانجي – جون ستونز – ناثان أكي

الوسط: رودي – كيفين دي بروين – إليكاي جوندوجان

الهجوم: رياض محرز – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ستيفن أورتيجا – سكوت كارسون – روبن دياز – ناثان فيليبس – خوليان ألفاريز – بيرناردو سليفا – سرجيو جوميز – فيل فودين – كول بالمر – لويس – ويلسون إيسبراند

بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالآتي:

المرمى: ألكساندر ماير

الدفاع: توماس مونييه – نيكلس زولا – ماتس هوميلز – رافييل جيريرو

الوسط: إيمري تشان – صالح أوزكان – جود بيلنجهام

الهجوم: ماركو رويس – أنطوني موديستي – جيوفاني رينا

مانشستر سيتي دورتموند دوري أبطال أوروبا
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