تشكيل سان جيرمان - ثلاثي الهجوم الناري أساسي.. وحكيمي على الدكة أمام ماكابي حيفا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

يبدأ باريس سان جيرمان مواجهة ماكابي حيفا بثلاثي الهجوم الناري ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ويجلس الدولي المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في الجولة الافتتاحية على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد.

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وجاء التشكيل كالآتي:

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس – دانيلو بيريرا - ماركينيوس

الوسط: نونو مينديش - فيتينها - ماركو فيراتي - نوردي موكيلي

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

ويقام اللقاء في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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