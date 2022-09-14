تشكيل سان جيرمان - ثلاثي الهجوم الناري أساسي.. وحكيمي على الدكة أمام ماكابي حيفا
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:58
كتب : FilGoal
يبدأ باريس سان جيرمان مواجهة ماكابي حيفا بثلاثي الهجوم الناري ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
ويجلس الدولي المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء.
وكان باريس سان جيرمان قد فاز في الجولة الافتتاحية على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد.
وجاء التشكيل كالآتي:
الحارس: جانلويجي دوناروما
الدفاع: سيرجيو راموس – دانيلو بيريرا - ماركينيوس
الوسط: نونو مينديش - فيتينها - ماركو فيراتي - نوردي موكيلي
الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار
ويقام اللقاء في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (0) (0) دورتموند.. رينجرز (0) (0) نابولي.. بداية المباريات مباشر - يوفنتوس (1)-(0) بنفيكا.. باريس سان جيرمان (0)-(0) ماكابي حيفا عادت ليالي الأبطال في سان سيرو.. ميلان ينتصر على دينامو زغرب بالثلاثة مباشر – ريال مدريد (0) - (0) لايبزيج.. تشيلسي (0) - (0) سالزبورج التشكيل - يوفنتوس يدافع بـ 3 لاعبين.. وراموس يقود هجوم بنفيكا التشكيل - أكانجي وهالاند أساسيان مع سيتي أمام فريقهما السابق دورتموند تشكيل تشيلسي – بوتر يدفع بأوباميانج في الهجوم.. ورباعي دفاعي تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج