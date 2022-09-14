النصر يضم مدافع مصر والأهلي السابق

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:47

كتب : رضا السنباطي

محمد عبد الفتاح تاحا - النصر

أعلن نادي النصر ضم محمد عبد الفتاح تاحا مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق بشكل رسمي.

ويستعد نادي النصر لخوض منافسات المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

ووقع تاحا على عقود انضمامه إلى النصر في حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

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وبدأ تاحا مشواره كناشيء في نادي النصر قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في سن 16 عاما موسم 2007 - 2008.

وحقق تاحا مع الأهلي لقب الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لمحمد عبد الفتاح اللعب لأندية وادي دجلة وإنبي وبتروجت وحرس الحدود والإنتاج الحربي.

أما على مستوى المنتخبات فلعب تاحا تحت قيادة مصطفى يونس وهاني رمزي في فترة الشباب قبل أن يلعب مع المنتخب الأولمبي.

ولعب تاحا في كأس العالم للشباب في كولومبيا.

كما سبق لمدافع النصر اللعب مع منتخب مصر الأول تحت قيادة برادلي وهاني رمزي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

الدوري المصري نادي النصر محمد عبد الفتاح تاحا
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