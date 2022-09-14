تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - رودريجو

يعوض رودريجو غياب كريم بنزيمة في هجوم ريال مدريد أمام لايبزيج الألماني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه لايبزيج في ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويغيب بنزيمة عن المباراة بسبب الإصابة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- أوريلين تشاوميني

في الهجوم: فينيسوس جونيور- رودريجو- فيديريكو فالفيردي

ويتصدر شاختار المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد ولكل منهما ثلاث نقاط، يليهما لايبزيج ثم سيلتيك بدون أي نقاط.

ريال مدريد لايبزيج دوري أبطال أوروبا
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