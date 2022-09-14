تشكيل ريال مدريد – رودريجو يعوض بنزيمة أمام لايبزيج
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:12
كتب : FilGoal
يعوض رودريجو غياب كريم بنزيمة في هجوم ريال مدريد أمام لايبزيج الألماني.
ويستضيف ريال مدريد منافسه لايبزيج في ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
ويغيب بنزيمة عن المباراة بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال
في الوسط: لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- أوريلين تشاوميني
في الهجوم: فينيسوس جونيور- رودريجو- فيديريكو فالفيردي
ويتصدر شاختار المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد ولكل منهما ثلاث نقاط، يليهما لايبزيج ثم سيلتيك بدون أي نقاط.
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - ميلان (0) (0) دينامو زغرب.. الضيوف أخطر سكاي: رغم رفض يويفا.. رينجرز يقرر عزف النشيد الوطني تكريما لـ ملكة بريطانيا التشكيل - جيرو يقود هجوم ميلان.. وأوريستش أساسي مع دينامو زغرب بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة مواعيد مباريات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وتشيلسي في 9 مباريات بـ أبطال أوروبا ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح